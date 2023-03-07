Ларионова Варвара Удалова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
05.?.1886
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1889
Отец ребёнка: Лобачев Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Титова Пелагея Ларионова
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.05.1891
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.03.1895
Сын: Ларионов - Афанасьев Василий Максимович
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.02.1897
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.10.1899
Сын: Ларионов - Афанасьев Филипп Максимович
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.04.1902
Сын: Ларионов Василий Максимович
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.07.1907
Сын: Ларионов Вов Николай Максимович
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1909
Сын: Ларионов Михаил Максимович
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.04.1912
Дочь: Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно