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Ларионова Варвара Удалова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Удалов Аким Федорович

Мать: Удалова Прасковья Евдокимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.?.1886

Муж: Лобачев Андрей Ефимович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1889

Сын: Лобачев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Лобачев Андрей Ефимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Титова Пелагея Ларионова

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1891

Сын: Ларионов Иван Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1895

Сын: Ларионов - Афанасьев Василий Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1897

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1899

Сын: Ларионов - Афанасьев Филипп Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1902

Сын: Ларионов Василий Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1907

Сын: Ларионов Вов Николай Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1909

Сын: Ларионов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Дочь: Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Ларионов Максим Афанасьевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Максим Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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