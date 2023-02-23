Удалова Прасковья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ларионова Варвара Удалова
Отец ребёнка: Удалов Аким Федорович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вилкова Евгения Удалова
Отец ребёнка: Удалов Аким Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1885
Отец ребёнка: Удалов Аким Федорович
Рождение ребёнка
01.03.1888
Отец ребёнка: Удалов Аким Федорович
Смерть
Неизвестно