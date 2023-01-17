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Удалов Аким Федорович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ларионова Варвара Удалова

Мать ребёнка: Удалова Прасковья Евдокимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вилкова Евгения Удалова

Мать ребёнка: Удалова Прасковья Евдокимовна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1885

Сын: Удалов Даниил Акимович

Мать ребёнка: Удалова Прасковья Евдокимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Удалов Арсений Акимович

Мать ребёнка: Удалова Прасковья Евдокимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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