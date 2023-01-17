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Ларионов Игнатий Афанасьевич

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ларионов (дворовый) Афанасий Илларионович

Мать: Ларионова ?

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1876

Жена: Ларионова Наталья (Леонтьевна)

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1878

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Ларионов Северьян Игнатьевич

Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Ларионов Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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