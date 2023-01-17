Ларионов Игнатий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
25.?.1876
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1878
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
20.09.1880
Сын: Ларионов Северьян Игнатьевич
Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)
Рождение ребёнка
07.02.1883
Сын: Ларионов Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Ларионова Наталья (Леонтьевна)
Смерть
Неизвестно