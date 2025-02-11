Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна)
женский, родилась 1856, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЗотов Михаил Николаевич1834 г.р.
МатьЗотова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Супруги
Ларионов Игнатий Афанасьевич1855 г.р.
Дети
(Ларионова) Евдокия Игнатьевна25.02.1878 г.р.
Ларионов Северьян Игнатьевич20.09.1880 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Зотов Михаил Николаевич
Мать: Зотова Первая Жена
Бракосочетание
25.01.1876
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.02.1878
Дочь: (Ларионова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1880
Сын: Ларионов Северьян Игнатьевич
Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.02.1883
Сын: Ларионов Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно