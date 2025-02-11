Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна) 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Зотов Михаил Николаевич1834 г.р.
Мать
Зотова Первая ЖенаНеизвестно г.р.
Супруги
Ларионов Игнатий Афанасьевич1855 г.р.
Дети
(Ларионова) Евдокия Игнатьевна25.02.1878 г.р.
Ларионов Северьян Игнатьевич20.09.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Зотов Михаил Николаевич

Мать: Зотова Первая Жена

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1876

Муж: Ларионов Игнатий Афанасьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1878

Дочь: (Ларионова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Ларионов Северьян Игнатьевич

Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.02.1883

Сын: Ларионов Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Ларионов Игнатий Афанасьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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