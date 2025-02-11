Зотов Михаил Николаевич
мужской, родился 1834, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 14.08.1912
Супруги
Зотова Евдокия Степановна1856 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна)
Мать ребёнка: Зотова Первая Жена
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.06.1887
Смерть
14.08.1912