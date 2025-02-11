Зотов Михаил Николаевич 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Зотов Михаил Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 14.08.1912

Супруги
Зотова Евдокия Степановна1856 г.р.
Дети
Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна)1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ларионова Наталья Михайловна (Леонтьевна)

Мать ребёнка: Зотова Первая Жена

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.06.1887

Жена: Зотова Евдокия Степановна

Смерть
14.08.1912

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