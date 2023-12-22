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Зотова Евдокия Степановна

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.?.1887

Муж: Зотов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1889

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1891

Дочь: Лаврентьева Мавра Зотова

Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1894

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1895

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.04.1897

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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