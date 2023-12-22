Зотова Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.?.1887
Рождение ребёнка
28.01.1889
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.04.1891
Дочь: Лаврентьева Мавра Зотова
Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1894
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1895
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1897
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Зотов Михаил Николаевич
Смерть
Неизвестно