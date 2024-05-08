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Лагун Дмитрий (Змитер) Павлович

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Место рождения

Российская империя, Северо-западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1907

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лагун Павел Степанович

Мать: Лагун П Дмитриевна

Российская империя, Северо-западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лагун Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Рождение ребёнка
1935

Сын: Лагун Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Рождение ребёнка
1937

Сын: Лагун Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Федора Тарасовна

Смерть
1982
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