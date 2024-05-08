Лагун Дмитрий (Змитер) Павлович
Место рожденияРоссийская империя, Северо-западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1907
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Лагун Павел Степанович
Мать: Лагун П Дмитриевна
Российская империя, Северо-западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Лагун Федора Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Федора Тарасовна
Смерть
1982