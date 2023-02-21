Лагун (Поваго) Федора Тарасовна
Место рожденияДеревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поваго Тарас
Мать: Поваго А
Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Павлович
Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981