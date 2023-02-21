Лагун (Поваго) Федора Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун (Поваго) Федора Тарасовна

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Место рождения

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поваго Тарас

Мать: Поваго А

Деревня Брянчицы, Слуцкого района, Минской области, Беларусь
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лагун Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Лагун Дмитрий Павлович

Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагун Дмитрий Павлович

Смерть
1981
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