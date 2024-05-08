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Лагун Леонид Дмитриевич

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Место рождения

Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи

Дата рождения

1935

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Лагун Дмитрий Павлович

Мать: Лагун Федора Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Рождение ребёнка
1965

Сын: Лагун Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Лагун Майя

Белорусская ССР, Минской области, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Майя

Смерть
1990
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