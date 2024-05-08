Лагун Леонид Дмитриевич
Место рожденияБелорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Дата рождения1935
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Лагун Дмитрий Павлович
Мать: Лагун Федора Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Рождение ребёнка
1965
Сын: Лагун Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Лагун Майя
Белорусская ССР, Минской области, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Майя
Смерть
1990