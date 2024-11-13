Лагун Майя
Место рожденияБелорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Лагун Владимир (Вова) Леонидович
Отец ребёнка: Лагун Леонид Дмитриевич
Белорусская ССР, Минской области, Слуцкого района, д. Козловичи
Смерть
Неизвестно