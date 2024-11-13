Лагун Майя Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лагун Майя

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Место рождения

Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белорусская ССР, Бобруйский округ, Слуцкого района, дер. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагун Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Лагун Владимир (Вова) Леонидович

Отец ребёнка: Лагун Леонид Дмитриевич

Белорусская ССР, Минской области, Слуцкого района, д. Козловичи
Смерть
Неизвестно

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