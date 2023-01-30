Лагун Иван Дмитриевич
Место рожденияБеларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Дата рождения1936
Дата смерти30.01.2023
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Лагун Дмитрий Павлович
Мать: Лагун Федора Тарасовна
Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Рождение ребёнка
08.08.1956
Мать ребёнка: Лагун Любовь
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Колядко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лагун Любовь
Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Любовь
Смерть
30.01.2023
Беларусь, Минск