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Лагун Иван Дмитриевич

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Место рождения

Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи

Дата рождения

1936

Дата смерти

30.01.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лагун Дмитрий Павлович

Мать: Лагун Федора Тарасовна

Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Лагун Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лагун Любовь

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Колядко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лагун Любовь

Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Любовь

Смерть
30.01.2023
Беларусь, Минск
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