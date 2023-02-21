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Лагун Любовь

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Место рождения

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
08.08.1956

Сын: Лагун Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лагун Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Колядко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лагун Иван Дмитриевич

Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагун Иван Дмитриевич

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