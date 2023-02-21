Лагун Любовь
Место рожденияДеревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
08.08.1956
Отец ребёнка: Лагун Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Колядко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лагун Иван Дмитриевич
Беларусь, Минская область, Слуцкий район, деревня Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно