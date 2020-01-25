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Лагун Павел

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Место рождения

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лагун Демид Павлович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лагун Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Смерть
Неизвестно
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