Лагун Павел
Место рожденияДеревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лагун Демид Павлович
Мать ребёнка: не указана
Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Деревня Козловичи Слуцкого района Минской области
Смерть
Неизвестно