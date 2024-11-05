Лагун Степан Павлович
Место рожденияРоссийская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1833
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Лагун (Lagona) Павел Мартинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лагун Кондратий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1895