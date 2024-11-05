Лагун Степан Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагун Степан Павлович

Лагун Степан Павлович

avatar

Место рождения

Российская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1833

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Лагун (Lagona) Павел Мартинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Лагун Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Лагун Данила Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Лагун Кондратий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лагун Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1895

Мы используем куки для улучшения работы сайта.