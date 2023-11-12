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Лагун Данила Степанович

Место рождения

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лагун Степан Павлович

Мать: не указана

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1888

Сын: Лагун Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: не указана

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Смерть
Неизвестно
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