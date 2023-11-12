Лагун Дмитрий (Муляр) Данилович
Место рожденияРоссийская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1888
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Лагун Данила Степанович
Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
?.02.1921
Смерть
1942