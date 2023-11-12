Лагун Дмитрий (Муляр) Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун Дмитрий (Муляр) Данилович

Место рождения

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лагун Данила Степанович

Мать: не указана

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
?.02.1921

Сын: Лагун Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1942
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