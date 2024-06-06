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Лагун Тимофей Степанович

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Место рождения

Российская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лагун Степан Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Лагун Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Лагун Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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