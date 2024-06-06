Лагун Тимофей Степанович
Место рожденияРоссийская империя, Менской губернии, Случеского повета, дер. Козловичи (8 верст от Случеска, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Лагун Степан Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно