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Лагун Степан Павлович

Место рождения

Российская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)

Дата рождения

1896

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Лагун Павел Степанович

Мать: Лагун П Дмитриевна

Российская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лагун Иван Степанович

Мать ребёнка: Лагун Агрепина Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Агрепина Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагун Агрепина Тарасовна

Смерть
1940
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