Лагун Степан Павлович
Место рожденияРоссийская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Дата рождения1896
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Лагун Павел Степанович
Мать: Лагун П Дмитриевна
Российская империя, Западного края, Менской губернии, Слуцекского повета, дер. Козловичи (8 верст от Слуцека, 88 дворов, 779 жителей)
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Лагун Агрепина Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Агрепина Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лагун Агрепина Тарасовна
Смерть
1940