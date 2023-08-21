Лагун Иван Степанович
Место рожденияБелорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Дата рождения1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Лагун Степан Павлович
Мать: Лагун Агрепина Тарасовна
Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: не указана
РСФСР, БССР, город Могилев
Рождение ребёнка
1970
Мать ребёнка: не указана
РСФСР, БССР, город Могилев