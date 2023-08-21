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Лагун Иван Степанович

Место рождения

Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лагун Степан Павлович

Мать: Лагун Агрепина Тарасовна

Белорусская ССР, Бобруйского округа, Слуцкого района, д. Козловичи
Рождение ребёнка
1961

Сын: Лагун Степан Иванович

Мать ребёнка: не указана

РСФСР, БССР, город Могилев
Рождение ребёнка
1970

Сын: Лагун Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

РСФСР, БССР, город Могилев
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