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Бирюков Матвей Иванов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бирюков Иван Филиппов

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бирюков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бирюков Ермолай Матвеев

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гранкина Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бирюков Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Матвеева

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бирюков Никита Матвеев

Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Смерть
Неизвестно
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