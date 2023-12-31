Бирюков Матвей Иванов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Бирюков Иван Филиппов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гранкина Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Матвеева
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Бирюкова Авдотья Прокофьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно