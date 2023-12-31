Бирюкова Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Авдотья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Бирюков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бирюков Ермолай Матвеев

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Гранкина Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Бирюков Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мавра Матвеева

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бирюков Никита Матвеев

Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Матвей Иванов

Смерть
Неизвестно
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