Бирюкова Авдотья Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Гранкина Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мавра Матвеева
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно