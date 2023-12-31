Бирюков Иван Филиппов
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия Иванова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1785
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея Иванова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Афимья Иванова
Покровская слобода Тамбовский уезд
Смерть
Неизвестно