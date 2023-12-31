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Бирюков Иван Филиппов

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Бирюков Филипп Андреев

Мать: Бирюкова Прасковья Никитина

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бирюков Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бирюков Прокофий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Афимья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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