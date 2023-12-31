Гранкина (Бирюкова) Анастасия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкина (Бирюкова) Анастасия Матвеева

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бирюков Матвей Иванов

Мать: Бирюкова Авдотья Прокофьева

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Неплюева Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Гранкин Афанасий Феодосов

д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Гранкин Афанасий Феодосов

д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранкин Афанасий Феодосов

Смерть
Неизвестно
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