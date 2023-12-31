Гранкина (Бирюкова) Анастасия Матвеева
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Бирюков Матвей Иванов
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Неплюева Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Гранкин Афанасий Феодосов
д. Лужки Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Гранкин Афанасий Феодосов
д. Лужки Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно