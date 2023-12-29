Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чурилов Степан Тихонов

Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бузлов Макар Тихонов

Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Максим Тихонов

Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пётр Тихонов

Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин

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