Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Бузлов Макар Тихонов
Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Максим Тихонов
Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пётр Тихонов
Отец ребёнка: Чурилов Тихон Никитин