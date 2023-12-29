Бузлов Макар Тихонов
Место рожденияKrivskoe, Ryazan Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Чурилов Тихон Никитин
Мать: Агафья Васильева
Krivskoe, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Лукерья Астафьева
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Домна Макарова
Мать ребёнка: Лукерья Астафьева
391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бузлов Аким Макаров
Мать ребёнка: Лукерья Астафьева
Krivskoe, Ryazan Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно