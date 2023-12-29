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Бузлов Макар Тихонов

Место рождения

Krivskoe, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Около 1761

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Чурилов Тихон Никитин

Мать: Агафья Васильева

Krivskoe, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Бузлов Селивестр Макаров

Мать ребёнка: Лукерья Астафьева

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Домна Макарова

Мать ребёнка: Лукерья Астафьева

391880 Charykovo, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бузлов Аким Макаров

Мать ребёнка: Лукерья Астафьева

Krivskoe, Ryazan Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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