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Чурилов Тихон Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Чурилов Степан Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бузлов Макар Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Максим Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пётр Тихонов

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Смерть
1779

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