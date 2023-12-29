Чурилов Тихон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Бузлов Макар Тихонов
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Максим Тихонов
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пётр Тихонов
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Смерть
1779