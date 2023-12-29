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Максим Тихонов

Место рождения

Krivskoe, Ryazan Oblast Russia

Дата рождения

Около 1764

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Чурилов Тихон Никитин

Мать: Агафья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Прокофий Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Емильян Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Терентий Максимов

Мать ребёнка: не указана

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