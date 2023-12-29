Максим Тихонов
Место рожденияKrivskoe, Ryazan Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Чурилов Тихон Никитин
Мать: Агафья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Прокофий Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Емильян Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Терентий Максимов
Мать ребёнка: не указана