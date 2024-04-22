Яворский Ричард Францович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворский Ричард Францович

Место рождения

Раска, Київська область

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

14.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: Яворский Франц Левонтьевич

Мать: Яворская Юзефа

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яворская Галина Викторовна

Рождение ребёнка
24.10.1951

Сын: Яворский Генрих Ричардович

Мать ребёнка: Яворская Галина Викторовна

Рождение ребёнка
09.10.1963

Сын: Яворский Андрей Ричардович

Мать ребёнка: Яворская Бронислава Адамовна

Песковка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яворская Галина Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Песковка, Київська область
Смерть
14.04.1989
Песковка, Київська область
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