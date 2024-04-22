Яворский Ричард Францович
Место рождения
Дата рождения01.05.1922
Дата смерти14.04.1989
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Отец: Яворский Франц Левонтьевич
Мать: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яворская Галина Викторовна
Рождение ребёнка
24.10.1951
Сын: Яворский Генрих Ричардович
Мать ребёнка: Яворская Галина Викторовна
Рождение ребёнка
09.10.1963
Сын: Яворский Андрей Ричардович
Мать ребёнка: Яворская Бронислава Адамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1989