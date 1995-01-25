Яворский Генрих Ричардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1951
Дата смерти25.01.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1951
Рождение ребёнка
18.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1995
Причина смерти: сбил поезд