Яворский Генрих Ричардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворский Генрих Ричардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1951

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1951

Отец: Яворский Ричард Францович

Мать: Яворская Галина Викторовна

Рождение ребёнка
18.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Песковка, Київська область
Рождение ребёнка
27.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Песковка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Песковка, Київська область
Смерть
25.01.1995
Песковка, Київська область
Причина смерти: сбил поезд
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