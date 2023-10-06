Яворская (Мецнер) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Мецнер) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1925

Дата смерти

?.07.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925

Отец: Мецнер Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яворский Ричард Францович

Рождение ребёнка
24.10.1951

Сын: Яворский Генрих Ричардович

Отец ребёнка: Яворский Ричард Францович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворский Ричард Францович

Смерть
?.07.1961
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