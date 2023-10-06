Яворская (Мецнер) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1925
Дата смерти?.07.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1925
Отец: Мецнер Виктор
Рождение ребёнка
04.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яворский Ричард Францович
Рождение ребёнка
24.10.1951
Сын: Яворский Генрих Ричардович
Отец ребёнка: Яворский Ричард Францович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1961