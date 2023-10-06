Яворская (Ковальская) Юзефа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.04.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Скипская Станислава Францовна
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Рождение ребёнка
04.01.1914
Дочь: Яворская Деониза Францовна
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Рождение ребёнка
01.05.1922
Сын: Яворский Ричард Францович
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворский Витольд Францович
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося Францовна
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворский Эдвард Францович
Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1943
Причина смерти: убили