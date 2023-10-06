Яворская (Ковальская) Юзефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Ковальская) Юзефа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.04.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1910

Дочь: Скипская Станислава Францовна

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Рождение ребёнка
04.01.1914

Дочь: Яворская Деониза Францовна

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
01.05.1922

Сын: Яворский Ричард Францович

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яворский Витольд Францович

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зося Францовна

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яворский Эдвард Францович

Отец ребёнка: Яворский Франц Левонтьевич

Раска, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Раска, Київська область
Смерть
11.04.1943
Раска, Київська область
Причина смерти: убили
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