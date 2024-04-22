Яворская (Яворская) Деониза Францовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1914
Дата смерти12.04.1962
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1914
Отец: Яворский Франц Левонтьевич
Мать: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
10.02.1934
Дочь: Вылобкова Зося Каликсовна
Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович
Рождение ребёнка
16.03.1943
Сын: Яворский Виталий Каликсович
Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович
Рождение ребёнка
23.10.1945
Сын: Яворский Эдуард Каликсович
Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович
Рождение ребёнка
13.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович
Песковка, Київська область
Рождение ребёнка
23.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1962