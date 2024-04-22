Яворская (Яворская) Деониза Францовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Яворская) Деониза Францовна

Место рождения

Раска, Київська область

Дата рождения

04.01.1914

Дата смерти

12.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1914

Отец: Яворский Франц Левонтьевич

Мать: Яворская Юзефа

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
10.02.1934

Дочь: Вылобкова Зося Каликсовна

Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
16.03.1943

Сын: Яворский Виталий Каликсович

Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
23.10.1945

Сын: Яворский Эдуард Каликсович

Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович

Рождение ребёнка
13.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович

Песковка, Київська область
Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яворский Каликс Леонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворский Каликс Леонович

Место жительства
Неизвестно
Раска, Київська область
Смерть
12.04.1962
Раска, Київська область
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