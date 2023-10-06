Яворский Эдуард Каликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворский Эдуард Каликсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1945

Отец: Яворский Каликс Леонович

Мать: Яворская Деониза Францовна

Рождение ребёнка
01.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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