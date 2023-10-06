Яворский Каликс Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1907
Дата смерти15.10.1991
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907
Отец: Яворский Леон Адамович
Мать: Яворская Мария
Рождение ребёнка
10.02.1934
Дочь: Вылобкова Зося Каликсовна
Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна
Рождение ребёнка
16.03.1943
Сын: Яворский Виталий Каликсович
Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна
Рождение ребёнка
23.10.1945
Сын: Яворский Эдуард Каликсович
Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна
Рождение ребёнка
13.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна
Рождение ребёнка
23.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1991