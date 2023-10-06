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Яворский Каликс Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1907

Дата смерти

15.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1907

Отец: Яворский Леон Адамович

Мать: Яворская Мария

Рождение ребёнка
10.02.1934

Дочь: Вылобкова Зося Каликсовна

Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
16.03.1943

Сын: Яворский Виталий Каликсович

Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна

Раска, Київська область
Рождение ребёнка
23.10.1945

Сын: Яворский Эдуард Каликсович

Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна

Рождение ребёнка
13.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна

Песковка, Київська область
Рождение ребёнка
23.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яворская Деониза Францовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яворская Деониза Францовна

Смерть
15.10.1991
Песковка, Київська область
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