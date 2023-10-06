Яворский Франц Левонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1910
Дочь: Скипская Станислава Францовна
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
04.01.1914
Дочь: Яворская Деониза Францовна
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
01.05.1922
Сын: Яворский Ричард Францович
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворский Витольд Францович
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зося Францовна
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яворский Эдвард Францович
Мать ребёнка: Яворская Юзефа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно