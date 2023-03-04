Блинов Устин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1783 ст.
1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста Нолинской округи Ботылинской волости дер. Голодаевской ясашного крест. Леонтия Бельтюкова дочь. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева
Бракосочетание
18.01.1809 ст.
Жена: Блинова Устина Петрова
1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених крест. вдовец дер. Дудинской/невеста дер. Закусерской умер. крест. Феодора Иванова Машковцева дена вдова Устиния Петрова вторым браком/поруч. крест. дер. Дудин... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1809 ст.
Мать ребёнка: Блинова Устина Петрова
Смерть
1824