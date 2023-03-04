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Блинов Устин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова (Максимова) Параскева Степанова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.02.1783 ст.

Жена: Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева

1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста Нолинской округи Ботылинской волости дер. Голодаевской ясашного крест. Леонтия Бельтюкова дочь. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1790

Сын: Блинов Никита Устинович

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева

Рождение ребёнка
1796

Сын: Блинов Епифам Устинович

Мать ребёнка: Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева

Бракосочетание
18.01.1809 ст.

Жена: Блинова Устина Петрова

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених крест. вдовец дер. Дудинской/невеста дер. Закусерской умер. крест. Феодора Иванова Машковцева дена вдова Устиния Петрова вторым браком/поруч. крест. дер. Дудин... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1809 ст.

Сын: Блинов Зоть Устинович

Мать ребёнка: Блинова Устина Петрова

Смерть
1824

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