Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1783 ст.

Муж: Блинов Устин Иванович

1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста Нолинской округи Ботылинской волости дер. Голодаевской ясашного крест. Леонтия Бельтюкова дочь. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1791

Сын: Блинов Никита Устинович

Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович

Смерть
После 1791
Рождение ребёнка
1796

Сын: Блинов Епифам Устинович

Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович

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