Блинова (Бельтюкова) Фёкла Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1783 ст.
1783г. МК Нолинск (свадьба) невеста Нолинской округи Ботылинской волости дер. Голодаевской ясашного крест. Леонтия Бельтюкова дочь. ГАКО ф.237 оп. 75 д. 776
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович
Смерть
После 1791
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович