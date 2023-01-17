Блинов Никита Устинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Блинов Устин Иванович
Мать: Блинова Фёкла Леонтиева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна
Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1824