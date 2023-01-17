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Блинов Никита Устинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Блинов Устин Иванович

Мать: Блинова Фёкла Леонтиева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Феоктист Никитин

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна

Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Блинова Лукерия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Лукерия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1824
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