Блинова Лукерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович
Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834