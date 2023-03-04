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Блинова Лукерия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Блинов Феоктист Никитин

Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович

Рождение ребёнка
23.07.1821 ст.

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Блинов Никита Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Никита Устинович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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