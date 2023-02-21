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Блинова Устина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1809 ст.

Муж: Блинов Устин Иванович

1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених крест. вдовец дер. Дудинской/невеста дер. Закусерской умер. крест. Феодора Иванова Машковцева дена вдова Устиния Петрова вторым браком/поруч. крест. дер. Дудин... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1809 ст.

Сын: Блинов Зоть Устинович

Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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