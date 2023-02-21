Блинова Устина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1809 ст.
1809 г. МК г. Нолинск НС (свадьба/жених крест. вдовец дер. Дудинской/невеста дер. Закусерской умер. крест. Феодора Иванова Машковцева дена вдова Устиния Петрова вторым браком/поруч. крест. дер. Дудин... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1809 ст.
Отец ребёнка: Блинов Устин Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834