Блинова (Максимова) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Максимова) Параскева Степанова

Место рождения

Паутовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Максимов Степан Петрович

Мать: не указана

Паутовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Блинов Семён Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блинов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Евдоки Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Блинов Устин Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мышкина Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
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