Блинова (Максимова) Параскева Степанова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Максимов Степан Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Евдоки Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мышкина Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765