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Блинов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Блинов Иван Иванович

Мать: Блинова Параскева Степанова

Рождение ребёнка
12.12.1774 ст.

Сын: Блинов Спиридон Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евфимия Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Блинова Агафия Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Феодосия Семёновна

Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Акилина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Агария Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталья Григориевна

2 брак для Семёна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1808
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