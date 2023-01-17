Блинов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Блинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1774 ст.
Сын: Блинов Спиридон Семёнович
Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евфимия Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Блинова Агафия Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Феодосия Семёновна
Мать ребёнка: Блинова Наталья Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Агария Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак для Семёна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1808