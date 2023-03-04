Блинова Наталья Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Наталья Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Стовелова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Семён Иванович

2 брак для Семёна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1774 ст.

Сын: Блинов Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Блинова) Евфимия Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Блинова (Блинова) Агафия Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Блинова) Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович

Смерть
После 1816

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