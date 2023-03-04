Блинова Наталья Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Стовелова
Бракосочетание
Неизвестно
2 брак для Семёна
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1774 ст.
Сын: Блинов Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Блинова) Евфимия Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Блинова (Блинова) Агафия Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Блинова) Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Блинов Семён Иванович
Смерть
После 1816