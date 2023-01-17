Максимов Степан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Максимов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Максимов Антон Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Блинова Параскева Степанова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1758