Максимов Степан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Степан Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Максимов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Максимов Егор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Максимов Антон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Дочь: Блинова Параскева Степанова

Мать ребёнка: не указана

Паутовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Паутовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1758
Паутовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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