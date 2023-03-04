Максимов Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Антон Степанович

Максимов Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Отец

1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Максимов Степан Петрович

Мать: не указана

Смерть
После 1765
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close