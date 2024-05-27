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Хлебникова Анна Ивановна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

06.11.1820 ст.

Дата смерти

07.10.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1820 ст.

Отец: Хлебников Иван Семенов

Мать: Трунева Евгения Акимовна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вальднер Иван Севастьянов

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Бракосочетание
12.05.1837 ст.

Муж: Вальднер Севастьян Севастьянович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вальднер Анатолий Севастьянов

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Вальднер Севастьян Севастьянов

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Вальднер Евгения Севастьянова

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вальднер Наталия Севастьянова

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вальднер Александр Севастьянов

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Вальднер Сергей Севастьянов

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вальднер Анна Севастьянова

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Рождение ребёнка
04.10.1857 ст.

Сын: Вальднер Константин Севастьянович

Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
07.10.1898 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область

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