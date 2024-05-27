Хлебникова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения06.11.1820 ст.
Дата смерти07.10.1898 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Хлебников Иван Семенов
Мать: Трунева Евгения Акимовна
Сын: Вальднер Иван Севастьянов
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Сын: Вальднер Анатолий Севастьянов
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Сын: Вальднер Севастьян Севастьянов
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Дочь: Вальднер Евгения Севастьянова
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Дочь: Вальднер Наталия Севастьянова
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Сын: Вальднер Александр Севастьянов
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Сын: Вальднер Сергей Севастьянов
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Дочь: Вальднер Анна Севастьянова
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович
Сын: Вальднер Константин Севастьянович
Отец ребёнка: Вальднер Севастьян Севастьянович