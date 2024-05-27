Трунева Евгения Акимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти01.01.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Трунев Иоаким Павлов
Мать: Евдокея Андреянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1802 ст.
Смена фамилии
18.05.1802 ст.
Вышла замуж за Хлебникова Ивана Семенова
Рождение ребёнка
06.11.1820 ст.
Дочь: Хлебникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хлебников Иван Семенов
Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
01.01.1867 ст.