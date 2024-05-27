Трунева Евгения Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрунева Евгения Акимовна

Трунева Евгения Акимовна

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

01.01.1867 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Трунев Иоаким Павлов

Мать: Евдокея Андреянова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Иван Семенов

Бракосочетание
18.05.1802 ст.

Муж: Хлебников Иван Семенов

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смена фамилии
18.05.1802 ст.
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Вышла замуж за Хлебникова Ивана Семенова
Рождение ребёнка
06.11.1820 ст.

Дочь: Хлебникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хлебников Иван Семенов

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
01.01.1867 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.