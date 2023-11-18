Трунев Иоаким Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Трунева Евгения Акимовна
Мать ребёнка: Евфимия Андреянова
Рождение ребёнка
07.04.1793
Дочь: Трунева Настасия Иоакимова
Мать ребёнка: Евдокия Андреянова
Смерть
16.12.1819