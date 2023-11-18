Трунев Иоаким Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунев Иоаким Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Трунева Евгения Акимовна

Мать ребёнка: Евфимия Андреянова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.04.1793

Дочь: Трунева Настасия Иоакимова

Мать ребёнка: Евдокия Андреянова

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.12.1819
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
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