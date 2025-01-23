Типухин Карп Около 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухин Карп

Место рождения

Шарагай, Балаганский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

Около 1962

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарагай, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загвозкина Евдокия

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Типухина) Федосья

Мать ребёнка: Типухина Пелагея

Рождение ребёнка
1932

Сын: Типухин Тимофей

Мать ребёнка: Типухина Пелагея

Рождение ребёнка
13.03.1935

Сын: Типухин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Типухина) Августина

Мать ребёнка: Типухина Пелагея

Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Типухин Иннокентий

Мать ребёнка: Типухина Пелагея

с. Шараган, Усть-Удинский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
18.04.1953

Сын: Типухин Егор

Мать ребёнка: Типухина Пелагея

Смерть
Около 1962
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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