Типухин Карп
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901
Дата смертиОколо 1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загвозкина Евдокия
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Типухина) Федосья
Мать ребёнка: Типухина Пелагея
Рождение ребёнка
1932
Сын: Типухин Тимофей
Мать ребёнка: Типухина Пелагея
Рождение ребёнка
13.03.1935
Сын: Типухин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Типухина) Августина
Мать ребёнка: Типухина Пелагея
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Типухин Иннокентий
Мать ребёнка: Типухина Пелагея
с. Шараган, Усть-Удинский район, Иркутской области
Рождение ребёнка
18.04.1953
Сын: Типухин Егор
Мать ребёнка: Типухина Пелагея
Смерть
Около 1962
Похороны
Неизвестно